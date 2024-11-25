В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог
Екатерина Елисеева
В Менделеевском районе региона власти хотят ввести туристический налог. Об «Татар-информу» рассказал глава муниципалитета Татарстана Радмир Беляяев.
Принять участие в программе турналога предложил руководитель санатория «Ижминводы». Сумма налога будет составлять 100 рублей за один день проживания.
По информации специалиста, ожидаемый расчет налогообложения — 12 миллионов рублей ежегодно.
Не так давно говорилось, что туристический налог было решено ввести в Казани, Болгаре, Елабуге, Азнакаево и еще в 9 населенных пунктах.
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