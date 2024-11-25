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В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог

Сумма налога будет составлять 100 рублей за оди...

Екатерина Елисеева

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В Менделеевском районе региона власти хотят ввести туристический налог. Об «Татар-информу» рассказал глава муниципалитета Татарстана Радмир Беляяев.

Принять участие в программе турналога предложил руководитель санатория «Ижминводы». Сумма налога будет составлять 100 рублей за один день проживания.

По информации специалиста, ожидаемый расчет налогообложения — 12 миллионов рублей ежегодно.

Не так давно говорилось, что туристический налог было решено ввести в Казани, Болгаре, Елабуге, Азнакаево и еще в 9 населенных пунктах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 миллиардов рублей на благоустройство дворов в 2025 году. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета и обеспечить их высокое качество.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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