В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог

В Менделеевском районе региона власти хотят ввести туристический налог. Об «Татар-информу» рассказал глава муниципалитета Татарстана Радмир Беляяев.

Принять участие в программе турналога предложил руководитель санатория «Ижминводы». Сумма налога будет составлять 100 рублей за один день проживания.

По информации специалиста, ожидаемый расчет налогообложения — 12 миллионов рублей ежегодно.

Не так давно говорилось, что туристический налог было решено ввести в Казани, Болгаре, Елабуге, Азнакаево и еще в 9 населенных пунктах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 миллиардов рублей на благоустройство дворов в 2025 году. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов РТ Наиля Зиннатуллина.

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