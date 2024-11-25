В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек

В настоящее время посетителей химического факультета Казанского федерального университета эвакуировали. Об этом рассказали в лавном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан.



Появилась информация о том, что в здании задымился электрический щиток. К счастью, никто не травмировался и не погиб в результате возгорания, однако примерно 300 человек пришлось вывести на свежий воздух.

Выяснилось, что неполадки уже устранены, добавили спасатели. Учебный процесс возобновится в скором времени в штатном режиме, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка. На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.