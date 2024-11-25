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В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек

Выяснилось, что неполадки уже устранены

МЧС

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В настоящее время посетителей химического факультета Казанского федерального университета эвакуировали. Об этом рассказали в лавном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан.

Появилась информация о том, что в здании задымился электрический щиток. К счастью, никто не травмировался и не погиб в результате возгорания, однако примерно 300 человек пришлось вывести на свежий воздух.

Выяснилось, что неполадки уже устранены, добавили спасатели. Учебный процесс возобновится в скором времени в штатном режиме, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии умерла 19-летняя девушка. На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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