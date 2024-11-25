Некоторые классы в лицее «Алгоритм» под Казанью перешли на дистант
Екатерина Елисеева
В учебном заведении «Алгоритм» Пестречинского района несколько классов было решено отправить на "дистанционку" из-за заболевших детей.
При этом некоторых школьников хотели перевести только на частичный карантин. Так, несовершеннолетние учатся в одном кабинете, а в столовую ходят в установленное время. Однако родителям такие меры не нравятся, пишет «Бизнес Онлайн».
Родители приняли решение не водить своих детей в лицей, тем самым, устроили руковдству учреждения бойкот. Об этом также рассказали в Министерство образования Татарстана и Роспотребнадзора.
Местные власти заявили, что с разрешения руководителя несколько классов закрыли на карантин. У многих встречаются симптомы ОРВИ и пневмонии.
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