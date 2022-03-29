В суд Казани передано дело о похищении человека и вымогательстве. 25-летний житель Казани решил похитить работника шиномонтажа. Все случилось осенью 2020 года. Обвиняемый с товарищем приехали на "Мерседесе" к зданию шиномонтажа на улице Рихарда Зорге, придумали и легенду - надо починить машину.

Пока владелец мастерской осматривал машину, мужчину достали предмет, напоминающий пистолет, силой затолкали шиномонтажника в машину и увезли.

За освобождение стали требовать выкуп в 100 тысяч рублей. Опасаясь за жизнь, жертва согласилась передать похитителям половину суммы, которая была дома. Забрав деньги, похитители скрылись.

На поиски похитителя ушло полтора года. Он числился в розыске, но успешно скрывался. Сейчас его судьбу решит суд.