Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным старшего лейтенанта Дамира Исламова, геройски погибшего при участии в спецоперации на Украине.

С Исламовым Татарстан прощается сегодня, 29 марта. Также сегодня стало известно, что Дамир награжден высшей воинской наградой - званием Героя России посмертно.

"Экипаж его танка вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Дамира была подбита. Его пример служения Отечеству навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении главы Татарстана на официальной страничке в ВК.

Дамир Исламов - уроженец Лениногорска, окончил Казанское танковое училище. Ему было 25 лет.