На Украине погиб еще один уроженец Татарстана. Участвуя в военной спецоперации РФ по защите Донбасса, убит лейтенант Дамир Исламов. Ему было 25 лет. Обстоятельства смерти молодого военного еще устанавливаются. По некоторым данным, он погиб еще 7 марта, просто известно об этом стало только сейчас.

Дамир Исламов был уроженцем Лениногорска. Как сообщает администрация Лениногорского района, прощание с военнослужащим состоится сегодня, 29 марта в местном Доме Культуры.

На сегодняшний день по-прежнему сложно сказать, сколько именно военных из Татарстана погибли на Украине. Можно лишь говорить, что официально подтверждена гибель 21 человека. Вот полный перечень: