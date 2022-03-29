В Нижнекамске двое подростков решили "обнести" алкомаркет на две корзины коньяка и табака. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы получили тревожный сигнал о том, что в алкомаркете сработала сигнализация. На улицу Тукая, где расположен магазин, отправился патруль. На месте силовики увидели разбитую стеклянную витрину, а в тамбуре между дверями находились двое подростков, которые выталкивали одну продуктовую корзину, а рядом наготове стояла вторая.

Похитителями коньяка и табака оказались нижнекамцы 2007 и 2008 годов рождения. Сумма похищенного устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.