Следственный комитет РФ по поручению его главы Александра Бастрыкина расследует жестокое убийство российского военнопленного на Украине. Националисты, которые расправились с парнем из РФ, облегчили процесс расследования военного преступления - они все сняли на видео и отправили ролик в интернет.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на СКР, следователи установили, что пленного россиянина со связанными за спиной руками жестоко избили, в потом убили в подъезде одного из жилых домов на Украине.

Отмечается, что в рамках уголовного расследования будут установлены и привлечены к ответственности все соучастники преступления.