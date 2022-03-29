О крахе рынка «первички» и драке судьи, прокурора и полицейского: Главное на утро 29 марта

Начинаем утро вторника с актуального и важного.

ПОГОДА

Сегодня будет облачно, но с прояснениями. Будет идти снег или мокрый снег, местами даже сильный. В отдельных районах возможна метель, гололед. Порывы ветра будут достигать до 18-23 м/с. Днем температура воздуха составит +1..+6˚.

ТРАНСПОРТ

Водителям предупреждают о гололедице, снежной каше, местами образуются снежные заносы.

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ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Денис, Иван, Роман и Павел.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

29 марта 1873 года Лев Николаевич Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».

Фото: o-tvorchestve-i-vdofnovenii.blogspot.com

Жена писателя и его старший сын Сергей вспоминали, что тем утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...».

К тому моменту писатель уже давно вынашивал мысль сочинить роман об отвергнутой обществом «грешнице». Помимо повествования о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего русского офицера Алексея Вронского, в романе показана масштабная картина нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины 19 века.

В настоящее время в мире насчитывается около 30 экранизаций «Анны Карениной».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 29 МАРТА

29 марта в народном календаре отмечается тележный день, который также называется Саввиным днем. Православные чтут память мученика Савина Ермопольского. Чтобы не провести весь год в нищете, нельзя давать в долг, а также употреблять пищу после захода солнца.

Что можно делать

В день Саввы разрешается делать крупные покупки, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Они прослужат вам долго и не будут отнимать силы и время на починку, вы будете пользоваться всем, что купите в этот день.

Считается, что 29 марта можно гадать на картах. Все пройдет успешно, а то, что вы нагадаете себе – сбудется с большой вероятностью.

Что нельзя делать

Чтобы не навлечь беду в дом, нельзя было в помещении зажигать огонь 29 марта. Если вы хотите разжечь камин или зажечь свечу – лучше отказаться от этой идеи. Хозяйкам, чтобы избежать забот, не рекомендуется брать в руки тяжелые вещи, лучше попросить помощи у мужчины.

29 марта запрещено ссориться и кричать – в семье будут неприятности и может случиться несчастье.