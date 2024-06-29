Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге
пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Самолёт, совершавший рейс из Казани в Екатеринбург, съехал со взлётно-посадочной полосы на траву при посадке в аэропорте Кольцово.
В самолёте находилось 46 человек, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что казанским ремесленникам озвучили условия работы в обновлённом ЦУМе, их обяжут разместить в здании производство, магазины и зоны для бесплатных мастер-классов.
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