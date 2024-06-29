Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Самолёт, совершавший рейс из Казани в Екатеринбург, съехал со взлётно-посадочной полосы на траву при посадке в аэропорте Кольцово.

В самолёте находилось 46 человек, никто не пострадал.



Сейчас аэропорт Екатеринбурга временно закрыли для посадок и взлётов рейсов. Следственный коммитет начал проверку произошедшего.Ранее мы сообщали , что казанским ремесленникам озвучили условия работы в обновлённом ЦУМе, их обяжут разместить в здании производство, магазины и зоны для бесплатных мастер-классов.