Что станет с КАМАЗом после праздников и почему тело женщины нашли лишь через год:Главное на 28 марта

Переход Европы на американский газ, график работы КАМАЗа в нынешних условиях и другие актуальные новости – в вечернем дайджесте.
Ученые бьют тревогу: переход Европы на американский газ приведет к экологической катастрофе
25 марта стало известно, что США поставит в Европу 15 миллиардов кубов американского сжиженного природного газа (Подробности).
В Казани нетрезвая автоледи устроила массовое ДТП с микроавтобусом
Очевидцы рассказали, что иномарка под управлением девушки выскочила на встречную полосу (Подробности).
В Татарстане в одной из квартир нашли тело пенсионерки, умершей год тому назад
Первыми 76-летней бабушки спохватились социальные работники (Подробности).
В Татарстане женщина зарезала бывшего и спрятала его тело в погребе
Бывшая супруга не спешила обратиться в полицию и вызывать медиков (Подробности).
Корпоративного отпуска не будет: как КАМАЗ будет работать после майских каникул
Несколько недель в соцсетях обсуждают корректировки в графике работы КАМАЗа после введенных санкций (Подробности).