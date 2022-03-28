Что станет с КАМАЗом после праздников и почему тело женщины нашли лишь через год:Главное на 28 марта

Переход Европы на американский газ, график работы КАМАЗа в нынешних условиях и другие актуальные новости – в вечернем дайджесте.

Ученые бьют тревогу: переход Европы на американский газ приведет к экологической катастрофе

25 марта стало известно, что США поставит в Европу 15 миллиардов кубов американского сжиженного природного газа (Подробности).

В Казани нетрезвая автоледи устроила массовое ДТП с микроавтобусом

Очевидцы рассказали, что иномарка под управлением девушки выскочила на встречную полосу (Подробности).

В Татарстане в одной из квартир нашли тело пенсионерки, умершей год тому назад

Первыми 76-летней бабушки спохватились социальные работники (Подробности).

В Татарстане женщина зарезала бывшего и спрятала его тело в погребе

Бывшая супруга не спешила обратиться в полицию и вызывать медиков (Подробности).

Корпоративного отпуска не будет: как КАМАЗ будет работать после майских каникул

Несколько недель в соцсетях обсуждают корректировки в графике работы КАМАЗа после введенных санкций (Подробности).