В Татарстане завершено расследование дела, главной фигуранткой которого стала 23-летняя жительница Лениногорска, которая за взятки выдавала поддельные ковид-сертификаты.

Как отметили в республиканском Следкоме, женщина обвиняется в двух эпизодах получения взяток, в трех эпизодах служебного подлога, а также в злоупотреблении полномочиями.

Установлено в ходе следствия, что с октября 2021 года по январь года текущего женщина, будучи заведующей ФАПом Шугуровской врачебной амбулатории Лениногорской ЦРБ решила заработать на сертификатах о вакцинации. К ней обратились пятеро местных жителей, которые хотели получить сертификат, но прививку от коронавируса делать не хотели. За поддельные сертификаты медик получила с них более 25 тысяч рублей. Свою вину медик признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Лениногорскую городскую прокуратуру Республики Татарстан.