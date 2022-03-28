Казанская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ провела проверку исполнения законодательства об охране водных биологических ресурсов. По результатам проверки на бывшего начальника Государственного природного заказника "Свияжский" завели сразу несколько уголовных дел.

Выявлены факты незаконной добычи браконьерами водных биоресурсов в акватории Свияги. Но руководитель о них почему-то молчал, и не отправлял материалы предварительного расследования в прокуратуру. Он не изымал у браконьеров орудий незаконного лова, фактически способствовал тому, чтобы они продолжали оставаться на свободе.

Возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ и по 9 эпизодам за потворство браконьерской деятельности по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) УК РФ.