В Саратове правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании, совершенном с угрозой убийством. Об этом сообщает региональный Следком.

Около пяти утра мужчина в нетрезвом виде пришел в гости к товарищу в многоквартирный дом. Дома у друга была 44-летняя родственница. Гость взял ножницы и начал ими угрожать женщине, обещал ее изуродовать и порезать на куски. Он изнасиловал ее и сбежал из квартиры, а потерпевшая вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро просчитали, где может находиться насильник. Его задержали. Свою вину мужчина не не признает.