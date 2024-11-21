Оплата улыбкой от Сбера теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

Теперь покупатели сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» смогут оплатить свои покупки улыбкой, без карты или смартфона. Клиенты Сбера могут оплачивать покупки как картой Сбера, так и картами других банков.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Оплата по биометрии теперь доступна во всех магазинах сети в 370 городах России. Для запуска услуги было установлено 3380 новых терминалов, которые предоставляют клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии.

Оплата улыбкой позволяет не только быстро и удобно совершать покупки, но и обеспечивает высокую надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Сбер запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 года. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбера. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.