Футболисты из Люльпанского детского дома вышли в финал всероссийских соревнований

Спортсмены из деревни Люльпаны в статусе чемпионов приволжского турнира отправятся в Сочи на финал соревнований «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов. Главным призом для победителей общероссийского первенства станет обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов.

Ребята из Люльпанского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали победителями регионального этапа, который проходил 24-25 марта в Казани.

На футбольном манеже Sport City встретились 14 сильнейших команд спортсменов 11-15 лет из Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей. Более 130 детей сразились в двух возрастных категориях.

В младшей группе команда «Марс» из Люльпанов на последней минуте матча со штрафного удара забила гол и вырвала победу у футболистов «Интер-2» из Пугачева Саратовской области. Третье место осталось за спортсменами из Оренбурга.

«Очень рад за мальчишек, они много тренировались – по 1,5-2 часа через день. Сейчас будем заниматься еще усерднее, чтобы достойно показать себя в финале. Предстоящая поездка станет для ребят первой – в Сочи они до этого ни разу не были», – рассказал тренер сборной Виктор Дмитриев.

В старшей возрастной группе победу одержала команда «Интер» из Оренбургской области, опередив, также, как и в младшей категории, ребят из Пугачева. «Бронза» досталась представителям Татарстана – команде Альметьевского детского дома – чемпионам всероссийского этапа соревнований прошлого года.

За время турнира ребята из оренбургского «Интера» пропустили только 1 гол, забив 15 в ворота соперников. Тренер команды Михаил Шандалов рассказал, что ребята реабилитировались за прошлый год, когда до победы не хватило пары мячей.

В качестве традиционного зрителя турнира присутствовал ветеран казанского футбола, защитник «Рубина» 1964-1976 годов Альберт Файзуллин.

«Каждый год с удовольствием наблюдаю за игрой ребят, соревнования очень полезны для начинающих спортсменов. Здесь они могут улучшить свой уровень игры, найти друзей. Вижу в командах много перспективных ребят: нападающие с хорошим ударом и вратари. Хотелось бы, чтобы они продолжили играть в футбол», – поделился мастер спорта СССР.

Турнир «Будущее зависит от тебя» – федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе. Они проводятся МегаФоном с 2005 года. Соорганизаторы турнира – Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. За 17 лет истории турнира в проекте приняли участие более 5000 команд детских домов и школ-интернатов по всей стране.

Помимо футбольного турнира, для игроков провели экскурсию по «Ак Барс Арене», которая принимала матчи чемпионата мира по футболу 2018. На этом поле играли Лионель Месси, Неймар и Кевин Де Брюйне.