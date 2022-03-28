Автономная НКО "Агентство поддержки рынка интеллектуальной собственности" ( АНО "АПРИС") из Казани обратилась в Роспатент с заявлением о регистрации товарных знаков Visa и Mastercard. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на документы Роспатента.

Согласно заявке, товарные знаки Visa и Mastercard планируется зарегистрировать для бренда, который позволить производить и продавать научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические приборы и инструменты.

Кроме этого, в заявки входят услуги по разработке программного обеспечения и хранения цифровой или аналоговой информации, производству оборудования для дайвинга и тушения огня.

Также в заявке указана возможно использования бренда для оказания юридических услуг, услуг безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц, персональные и социальные услуги.