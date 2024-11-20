Flowwow выпустил эксклюзивный торт при участии жителей Казани
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow выпустил торт «По рецепту мамы» ко Дню матери. В его создании приняли участие жители Казани, которые рассказали, какие десерты им готовили мамы и бабушки в детстве.
Накануне Дня матери маркетплейс Flowwow провел опрос среди жителей Казани и выяснил, какие торты пекли казанцам в детстве мамы и бабушки. 32% опрошенных назвали «Медовик», 15% — «Муравейник» и 12% — «Наполеон». Еще 29% казанцев отметили, что не помнят названия десерта.
Помимо этого, респонденты сообщили, какие ингредиенты нужны, чтобы повторить торт по рецепту мамы. Самой распространенной основой для десерта оказались медовые коржи (30%), а наиболее популярной начинкой — крем на основе сгущенки (32%). Эти данные легли в основу рецепта, по которому кондитер магазина «Сладкое искушение», жительница Казани Ирина Костогрыз приготовила торт «По рецепту мамы».
«Для многих из нас сладости связаны с радостными воспоминаниями. Торт — такой десерт, который может быть как самостоятельным поводом для праздника, так и праздничным атрибутом. Наше исследование показало, что 70% опрошенных казанцев в детстве готовили торты именно мамы. Это наблюдение подтолкнуло нас воссоздать “мамин тортик” в коллаборации с местным кондитером в преддверии самого теплого праздника в году — Дня матери. По задумке, проект “По рецепту мамы” не только поможет жителям города перенестись в свои детские воспоминания, но и позволит им порадовать своих мам так же, как они радовали их в детстве», — отметил Алексей Белкин, руководитель направления по сопровождению и привлечению внутренних партнеров Flowwow.
«По рецепту мамы» — совместный проект Flowwow и российских кондитеров из семи городов страны. Для каждого города был разработан уникальный рецепт, который реализовали и представили на Flowwow местные кондитеры.
Купить торт «По рецепту мамы» можно до 25 ноября эксклюзивно на Flowwow
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