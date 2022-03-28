Поесть или замерзнуть: Жителям Британии приходится выбирать купить еды или заплатить за отопление

Рост цен на топливо и продукты жителей Британии заставляет беспокоиться о завтрашнем дне, пишет Риа Новости, ссылаясь на телеканал Sky News.

Меры поддержки со стороны государства в сложившейся ситуации не внушают доверия, рассказала соцработницы Дон Скофилд. В частности, возможность сэкономить порядка 300 фунтов стерлингов в год благодаря нововведениям в госсистеме соцстрахования не внушает оптимизма, ведь этих денег, по ее мнению, все равно недостаточно.

"Выбор между тем, чтобы покормить детей или оплатить отопление, женщине приходится делать каждый день", - отметил журналист Sky News.

По словам женщины, как бы жители не старались, становится только хуже.

Некоторые пенсионеры отметили, что сейчас проще не пользоваться центральным отоплением, а просто тепло одеваться и укрываться периной. А помощь, которую выделяют власти, самим чиновникам хватило бы только на один прием пищи.

Корреспондент также отметил, что кризис коснется каждой семьи, но больше всего именно бедную прослойку населения. И с каждым днем миллионы британцев ожидают положения дел все хуже и хуже.