— это пространство, где даже обычный день превращается в настоящий праздник!Здесь каждый найдёт занятие по душе: головокружительные спуски с аттракционов, отдых на летнем пляже, а для полного расслабления можно заглянуть в СПА-зону.Хотите острых ощущений? Предлагаем проехаться на «Камикадзе» со скоростью 36 км/час или осилить «Мёртвую петлю»! Эти горки буквально заставляют сердце биться быстрее. Но если предпочитаете что-то поспокойнее, всегда можно отправиться на «Медленную реку» или провести время в волновом бассейне — почти как на море, только без медуз.Для тех, кто приехал с детьми, «Ривьера» — настоящий кладезь приключений. Маленькие исследователи будут в восторге от «Пиратского форта» и его огромной обливной чаши, а для самых маленьких есть яркий «Мадагаскар».Одним из ключевых преимуществ «Ривьеры» является. Все сотрудники проходят обучение и сертификацию, чтобы каждый посетитель чувствовал себя уверенно.Здесь можно расслабиться, доверив себя профессионалам, и просто наслаждаться временем, проведённым с близкими.