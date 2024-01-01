Продуктивные каникулы
Казань 2024-2025
Казань 2024-2025
Продуктивные каникулы
…открыть для себя мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений в Казани в 2024—2025 годах! Мы собрали лучшие места для активного отдыха и весёлых приключений. Осенние и зимние каникулы — идеальное время для семейного отдыха, и наш проект подскажет, где лучше провести время с детьми! Приготовься к незабываемым дням, полным радости, энергии и детского смеха! Узнай, где в Казани можно найти самые крутые развлечения для всей семьи и компании друзей в любое время года.
На осенние и зимние каникулы аквапарк становится идеальным местом для семейного отдыха. Дети смогут исследовать яркие аттракционы и наслаждаться играми в детских зонах, а родители — расслабиться в джакузи или сауне, зная, что их дети в безопасности. Аквапарки также предлагают различные семейные мероприятия и конкурсы. Проведите каникулы активно и весело, создавая незабываемые моменты вместе в аквапарке!
Аквапарк «Ривьера» — это пространство, где даже обычный день превращается в настоящий праздник!
Здесь каждый найдёт занятие по душе: головокружительные спуски с аттракционов, отдых на летнем пляже, а для полного расслабления можно заглянуть в СПА-зону.
Хотите острых ощущений? Предлагаем проехаться на «Камикадзе» со скоростью 36 км/час или осилить «Мёртвую петлю»! Эти горки буквально заставляют сердце биться быстрее. Но если предпочитаете что-то поспокойнее, всегда можно отправиться на «Медленную реку» или провести время в волновом бассейне — почти как на море, только без медуз.
Для тех, кто приехал с детьми, «Ривьера» — настоящий кладезь приключений. Маленькие исследователи будут в восторге от «Пиратского форта» и его огромной обливной чаши, а для самых маленьких есть яркий «Мадагаскар».
Одним из ключевых преимуществ «Ривьеры» является внимание к безопасности. Все сотрудники проходят обучение и сертификацию, чтобы каждый посетитель чувствовал себя уверенно.
Здесь можно расслабиться, доверив себя профессионалам, и просто наслаждаться временем, проведённым с близкими.
Подробнее об акциях аквапарка на сайте
Фатыха Амирхана, 1
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На осенние и зимние каникулы семейный парк активного отдыха становится идеальным местом для развлечений как для детей, так и для родителей. Здесь каждый найдет занятие по душе: от захватывающих аттракционов, доступных в любую погоду, до уютного ресторана с разнообразным меню. Парк также предлагает возможность организовать праздник «под ключ», чтобы сделать каникулы незабываемыми для всей семьи.
Семейный парк активного отдыха Tiki Viki — это место для новых знакомств, весёлого времяпрепровождения с детьми и уюта в ресторане с разнообразной кухней!
На территории парка более 30 аттракционов, доступных по единому билету.
Наш ресторан идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусной едой после активных игр. Мы предлагаем разнообразное меню, включая полезные блюда и любимые напитки в уютной атмосфере.
Парк Tiki Viki также организует праздники «под ключ», предлагая готовые пакетные предложения или возможность создать праздник самостоятельно.
До встречи в TIKI VIKI!
Актуальные акции...
г. Казань, ул. Петербургская, 9
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На осенние и зимние каникулы интерактивный парк развлечений предлагает родителям и детям уникальную возможность весело провести время вместе, погружаясь в мир захватывающих аттракционов. Здесь каждый сможет найти занятие по душе: от захватывающих игровых зон с лазертагом и виртуальной реальностью до творческих мастер-классов и спортивных соревнований. Погрузитесь в атмосферу радости и веселья, создавая незабываемые воспоминания и укрепляя семейные связи в интерактивном парке развлечений!
Ищете уникальный способ отпраздновать день рождения вашего ребенка?
Добро пожаловать в Wow Land — первый интерактивный парк развлечений в Казани, где мечты ваших детей становятся реальностью! Мы предлагаем детские праздники под ключ: день рождения, выпускные и тематические вечеринки, которые запомнятся надолго.
В нашем парке красочные проекции оживляют пол и стены и превращают их в локации для игр, а мастер-классы развивают творческие способности. Мы позаботимся о каждом ребенке, а профессиональные аниматоры создадут атмосферу веселья и радости.
Мы организуем праздники «под ключ», где все продумано до мелочей. Вам не нужно беспокоиться о подготовке — мы позаботимся обо всех деталях!
г. Казань,
ул. Техническая 41а, 2 этаж
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На осенние и зимние каникулы электрокартинг — это отличный способ провести время с детьми, получая массу удовольствия и ярких эмоций. Родители и дети могут вместе окунуться в мир скорости, преодолевая повороты на современных электрических картах, которые обеспечивают безопасную и комфортную езду. Проведите каникулы активно и с пользой, зарядившись положительными эмоциями на электрокартинге!
Electro Karting — это:
— Безопасная двухуровневая трасса протяженностью 420 метров с новейшим полимерным покрытием, обеспечивающим устойчивое поведение карта во время заезда.
— Быстрые электрокарты — безопасные и экологичные, без шума и запаха.
— Отдельная детская трасса и карты, доступные для детей от 3 лет, идеально подходящие для освоения базовых навыков уверенного и безопасного вождения.
— Удобное расположение — картинг-центр находится в крупнейшем ТРЦ Казани «Kazan Mall» с бесплатной парковкой в первые 3 часа.
— Универсальная площадка для проведения любых мероприятий: детских и взрослых дней рождения, тимбилдингов, корпоративов.
Действующие акции...
г. Казань, ул. Павлюхина 91
ТЦ Kazan Mall, 3 Этаж
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Осенние и зимние каникулы в топиари-парке — это прекрасная возможность для родителей и детей провести время на свежем воздухе. Здесь вы сможете прогуляться по живописным аллеям, полюбоваться яркими осенними красками или заснеженными деревьями зимой. А ещё вы можете устроить фотосессию в парке, попробовать свои силы в мастер-классе по созданию топиариев или просто насладиться общением друг с другом. Такие моменты создают незабываемые воспоминания и укрепляют семейные узы.
Добро пожаловать в МиниМир Бака — первый топиари парк в Казани!
Это уникальное место для всей семьи, где каждый уголок наполнен волшебством и сказочными фигурами. Мы предлагаем закрытую территорию для комфортного и безопасного отдыха. Здесь вы сможете не только насладиться красотой топиари, но и провести незабываемый праздник — от дня рождения до семейного пикника.
Почему стоит прийти к нам?
•Уникальные фигуры топиари — создают атмосферу настоящей сказки.
•Развлекательная зона — тир, VR-аттракционы, «лопни шарик» и многое другое.
•Групповые экскурсии — с проведением индивидуального квеста от нашего сказочного друга Бака.
•Закрытая территория — идеально подходит для семейного отдыха.
•Место для мероприятий — арендуйте пространство для праздников, фотосессий и квестов.
Приезжайте в МиниМир Бака и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления!
ул. Фатыха Амирхана 1 Е
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На осенние и зимние каникулы квест-шоу Большие Игры становится увлекательным и захватывающим местом, где ребята могут почувствовать себя настоящими участниками масштабного шоу, как на ТВ. Участвуя в нём, они справляются с непростыми заданиями, преодолевают себя, действуют сообща и поддерживают друг друга! Собирай свою команду и мчи в Большие Игры!
Большие Игры — это ваш незабываемый праздник в стиле легендарного ТВ-шоу «Большие Гонки»! Наши программы адаптированы для любого возраста, чтобы каждый получил свою порцию драйва, адреналина и позитива. Мы организуем тимбилдинги, игры с классом на каникулах, выпускные, дни рождения и корпоративы! У нас вас ждут невероятные габаритные полосы препятствий с батутами, захватывающие испытания с водой и вкусные угощения после активных игр.
Приходите к нам, и мы докажем, что праздники могут быть активными, интеллектуальными и безудержно веселыми! Приятным бонусом станут крутые акции и скидки для наших посетителей. Не упустите возможность — переходите по ссылке и присоединяйтесь к нам!
Действующие акции…
г. Казань, ул Гафури, 46, 2 этаж
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Осенние и зимние каникулы в парке виртуальной реальности — это отличная возможность провести время вместе с детьми. Родители и дети могут насладиться разнообразными играми и развлечениями, которые предлагают современные технологии. Это не только весело, но и способствует развитию воображения и моторики у детей. Такое времяпрепровождение позволит укрепить семейные узы и создать незабываемые воспоминания.
Праздник в виртуальной реальности WARPOINT — то, что понравится любому имениннику. Любимые компьютерные игры, только в формате VR. Здесь никто не останется без внимания: даже взрослые смогут присоединиться к веселым соревнованиям и испытать незабываемые эмоции вместе с детьми.

Идеальный праздник для вас:
  • Командная игра на VR Арене
  • Площадь арены 700 м²
  • Банкетная зона
  • Поздравление именинника + подарок от нашего парка
  • 4 приставки X-box с Kinnect
  • еду и напитки можно приносить с собой
  • Назови промокод ПРОКАЗАНЬ и получи скидку -3% на мероприятия
г. Казань, ул Николая Ершова 1А
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Квиз в осенние и зимние каникулы — это не только возможность проверить свои знания, но и провести время вместе с детьми, развивая умственные способности и укрепляя семейные ценности. Родители и дети могут насладиться общением и узнать что-то новое, погрузившись в мир интересных вопросов и заданий. Это отличный способ провести время активно и с пользой, создав незабываемые воспоминания и укрепив связь между поколениями.
Игра РЕ-КВИЗ-ИТ — это самая большая интеллектуальная викторина в Казани. Квиз — отличный повод совместно провести время, отгадывая задания на логику, графические загадки и даже мелодии. Здесь не нужно быть турбознатоком: бывают вопросы и про Дэдпула, и про рекламу.
Здесь проводятся игры разных форматов тем и уровня:
→ от музыкальных до логических,
→ от тематических до спортивных.

Ре-Квиз-ит — это классное и необычное место для проведения девичника. Девушки не только отлично проведут время, но и узнают много нового.

Игры РЕ-КВИЗ-ИТ проходят в заведениях, где можно поужинать и выпить после рабочего дня
г. Казань, ул Николая Ершова 1А
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