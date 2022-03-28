Смерть с косой пришла в обличии друга: Мужчина зарезал серпом соседа и сам умер в скорой

Сегодня, 27 марта, возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Малый Кушум в Саратовской области. Как сообщает пресс-служба ведомства по региону, мужчина сначала убил косой приятеля, а потом и сам умер по дороге в больницу.

По данным следствия, 69-летний мужчина пришел в гости к своему 58-летнему соседу. В итоге между ними вспыхнула ссора, оба находились в нетрезвом состоянии.

"В ходе конфликта гость нанес приятелю не менее одного удара ручной косой в область передней брюшной стенки. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении СКР.

После совершенного преступления мужчина пошел домой, где ему стало плохо. Он вызвал скорую, однако, не доехал в больницу.

Причины смерти злоумышленника выясняются.