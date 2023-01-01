Полный гайд для запоминающегося праздника, с информацией о лучших площадках, развлекательных программах и специалистах для незабываемого новогоднего корпоратива
Новогодние корпоративы в отеле «Ривьера» — это не просто отдых, а настоящие яркие моменты, которые останутся в памяти надолго. Здесь вы сможете по-настоящему расслабиться и насладиться праздником всей командой. Выберите один из 5 банкетных залов, а обо всем остальном позаботится ваш персональный менеджер — от составления идеального меню до безупречного обслуживания. И не забудьте о фотосессии: у отеля множество красивых локаций, а удобное расположение делает всё ещё проще и приятнее!
Бесплатная дегустация европейских и национальных блюд под руководством шеф-повара Дмитрия Коломытцева — финалиста престижной премии в гостиничной отрасли Russian Hospitality Awards 2023
У отеля большой выбор банкетных залов вместимостью от 20 до 180 гостей
Для гостей есть бесплатная парковка с круглосуточной охраной
Даты проведения
бронь с ноября по январь
Средний чек
от 4000 р/чел
Бронирование
+7 (987) 218-00-50
Адрес
Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1А
Gallery Kitchen: авторские роллы, европейская кухня, морепродукты, живая музыка и ведущий
Что вас ждет на корпоративе в Gallery Kitchen?
— Действительно вкусная еда от шеф-поваров.
— Авторские роллы, европейская кухня, большой выбор закусок, живая музыка, ведущий.
— Несколько VIP-комнат для тех, кто предпочитает уединение с командой.
— Подарки и сюрпризы от ресторана.
Gallery Kitchen входит в ТОП ресторанов Татарстана — это постоянно большая посадка, живая музыка каждый день, вкусная еда от шефов и легендарный том-ям. Не секрет, что в «Галерею» часто приезжают покушать звезды татарской и русской эстрады
Музыкальное шоу: лучшие артисты Казани создадут праздничное настроение.

Световое и музыкальное представление: Завораживающие эффекты, которые создадут волшебную атмосферу.

Комфортные залы: Светлый зал на 80 гостей, темный — на 150.
Разнообразная кухня: Русская, европейская, итальянская, японская, азиатская и татарская кухни удовлетворят вкусы всех гостей.
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения
с 1 по 31 декабря
Средний чек
от 2500 р/чел
Бронирование
+7(843)2588838
Адрес
г. Казань, ул. Меридианная, 1/ул. Шоссейная 57
Грузинские истории — рестораны счастливой кухни в Казани, амбассадоры застолья.

Грузинская кухня впитала в себя лучшие кулинарные приемы соседей, но сохранила свою основу — любая трапеза должна быть праздником. Это сохраняется в любом заведении: радушие и гостеприимство окутывает каждого гостя, а еда в «Грузинских историях» — основной язык, на котором ресторан «говорит» с гостем.
Уже 4 года мы погружаем гостей в сердце грузинского праздника, создавая впечатления
Шоу-программа
  • Дед Мороз и Снегурочка
  • Вокал и грузинские танцы
  • Праздничное застолье с грузинским размахом
  • Подарки и розыгрыши
  • Тосты и танцы от команды
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения
Открыто бронирование
Средний чек
от 5500 р/чел
Адреса и телефоны для бронирования
Известный своим гостеприимством грузинский народ любит отмечать различные события за праздничным столом, богатым изысканными блюдами, прекрасным вином и душевными тостами. Грузинский дом Дадиани вмещает банкеты до 70 человек в зале, в котором создана атмосфера солнечного и вечно зелёного тбилисского дворика.
Новый год пройдет в лучших традициях: гости совершат путешествие в Грузию и на одну ночь попадут на торжество к гостеприимной грузинской семье.
Праздничное настроение зададут ведущий, грузинские танцы, конкурсы подарки от ресторана
Шеф-повар Нана накроет щедрый стол, который будет ломиться от угощений — как и положено в Грузии.
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения
21,27,28 декабря
Открыто бронирование «под закрытие»
Средний чек
от 5000 р/чел
Бронирование
+7(843) 205 17 17
Адрес
г. Казань, ул. Профсоюзная,16а
Сулугуни — ресторан авторской грузинской кухни в Казани. Здесь царит атмосфера светлого грузинского дома с множеством живых растений и глиняных изделий. Глиняные горшки в форме квеври, картины грузинских художников, ковер и карта Грузии из глины — все это было привезено из Грузии.

Для событий есть 3 зала:
— «Супра» — отдельный зал с камином и большим общим столом для банкетов и застолий
— «Казбеги» с ковром и тремя вершинами гор
— «Имеретия» с большим количеством живых растений
Живая музыка и развлечения
Меню с грузинским шармом
Подарки и розыгрыши
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения
Открыто бронирование «под закрытие»
Средний чек
1000 руб. (за программу)
Бронирование
+7(843) 204 04 08
Адрес
г. Казань, ул. Университетская 10/48
Ресторан «Дача» молодой стильный ресторан с банкетным залом на 64 персоны. Открылся в 2023 году. В этом здании располагается такой же молодой отель на 28 номеров. Кухня европейская. Наш шефповар вносит свои фишки в блюда, чтобы было по дачному вкусно. Большая бесплатная парковка. Скидка на обеды в будни 12−14 20 процентов

Зал оснащён современным оборудованием, включая проектор и экран. Пространства достаточно для того, чтобы устроить танцы и провести захватывающие шоу-программы.
Даты проведения
с 20 декабря по 5 января
Средний чек
3333 р/чел (без программы)
Адрес
г. Казань, ул. Краснококшайская 123
Бронирование
+7(937) 586-03-04
Стильный интерьер, уютная атсмосфера, комфортное размещение 70 гостей.
В нашем ресторане гостей ждет стильная фотозона, где каждый сможет запечатлеть яркие моменты праздника.
В нашем ресторане гости могут насладиться караоке
Двухэтажный ресторан вместит большую компанию и банкет на 300 приглашённых
Уютно оформленные залы украшены коврами, живыми растениями, эффектными драпировками и декоративными панно
Персонал исполняет национальные танцы, а по вечерам наступает чача-тайм — время угощаться популярным напитком
Вай, генацвале!
Новогодние корпоративы с грузинским размахом в шумном доме Марико!

13−14 декабря и с 20 по 30 декабря приглашаем большие и маленькие компании на незабываемый праздник! Вас ждет яркая развлекательная программа, жаркие танцы, вкусные грузинские угощения от шефа и классная новогодняя атмосфера.
Даты проведения
13-14 декабря/20-30 декабря
Средний чек
5950 р/чел (меню и программа)
Адрес
Казань, Право-Булачная, 33
Бронирование
+7 (937) 596-10-60
«Каспийка» — это рыбные рестораны с демократичными ценами и приморской атмосферой в Казани. В меню более 30 видов рыбы, морепродуктов и моллюсков, устрицы, рыба собственного посола, просекко на кранах и многое другое.

Главной особенностью является наша рыбная лавка! Вы сможете самостоятельно выбрать свежую рыбу или морепродукты с нашей настоящей лодки, а мы приготовим их для вас.
Даты проведения
с 1 декабря по 31 декабря
Средний чек
4500 р/чел
Адрес
г. Казань, Хади Такташа ул., 35
Бронирование
+7 905 020-45-33/+7 905 020-44-43
Готовы помочь с организацией оборудования, которое потребуется для проведения банкета
Банкетное меню подберут индивидуально по вашим пожеланиям
В ресторане можно купить сырую рыбу или морепродукты, взять с собой и приготовить самостоятельно

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