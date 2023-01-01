Новогодние корпоративы в отеле «Ривьера» — это не просто отдых, а настоящие яркие моменты, которые останутся в памяти надолго. Здесь вы сможете по-настоящему расслабиться и насладиться праздником всей командой. Выберите один из 5 банкетных залов, а обо всем остальном позаботится ваш персональный менеджер — от составления идеального меню до безупречного обслуживания. И не забудьте о фотосессии: у отеля множество красивых локаций, а удобное расположение делает всё ещё проще и приятнее!