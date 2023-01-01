Полный гайд для запоминающегося праздника, с информацией о лучших площадках, развлекательных программах и специалистах для незабываемого новогоднего корпоратива
Новогодние корпоративы в отеле «Ривьера» — это не просто отдых, а настоящие яркие моменты, которые останутся в памяти надолго. Здесь вы сможете по-настоящему расслабиться и насладиться праздником всей командой. Выберите один из 5 банкетных залов, а обо всем остальном позаботится ваш персональный менеджер — от составления идеального меню до безупречного обслуживания. И не забудьте о фотосессии: у отеля множество красивых локаций, а удобное расположение делает всё ещё проще и приятнее!
Бесплатная дегустация европейских и национальных блюд под руководством шеф-повара Дмитрия Коломытцева — финалиста престижной премии в гостиничной отрасли Russian Hospitality Awards 2023
У отеля большой выбор банкетных залов вместимостью от 20 до 180 гостей
Для гостей есть бесплатная парковка с круглосуточной охраной
Gallery Kitchen: авторские роллы, европейская кухня, морепродукты, живая музыка и ведущий Что вас ждет на корпоративе в Gallery Kitchen? — Действительно вкусная еда от шеф-поваров. — Авторские роллы, европейская кухня, большой выбор закусок, живая музыка, ведущий. — Несколько VIP-комнат для тех, кто предпочитает уединение с командой. — Подарки и сюрпризы от ресторана. Gallery Kitchen входит в ТОП ресторанов Татарстана — это постоянно большая посадка, живая музыка каждый день, вкусная еда от шефов и легендарный том-ям. Не секрет, что в «Галерею» часто приезжают покушать звезды татарской и русской эстрады
Музыкальное шоу: лучшие артисты Казани создадут праздничное настроение.
Световое и музыкальное представление: Завораживающие эффекты, которые создадут волшебную атмосферу.
Комфортные залы: Светлый зал на 80 гостей, темный — на 150.
Разнообразная кухня: Русская, европейская, итальянская, японская, азиатская и татарская кухни удовлетворят вкусы всех гостей.
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения с 1 по 31 декабря
Средний чек от 2500 р/чел
Бронирование +7(843)2588838
Адрес г. Казань, ул. Меридианная, 1/ул. Шоссейная 57
Грузинские истории — рестораны счастливой кухни в Казани, амбассадоры застолья.
Грузинская кухня впитала в себя лучшие кулинарные приемы соседей, но сохранила свою основу — любая трапеза должна быть праздником. Это сохраняется в любом заведении: радушие и гостеприимство окутывает каждого гостя, а еда в «Грузинских историях» — основной язык, на котором ресторан «говорит» с гостем.
Уже 4 года мы погружаем гостей в сердце грузинского праздника, создавая впечатления
Шоу-программа
Дед Мороз и Снегурочка
Вокал и грузинские танцы
Праздничное застолье с грузинским размахом
Подарки и розыгрыши
Тосты и танцы от команды
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Известный своим гостеприимством грузинский народ любит отмечать различные события за праздничным столом, богатым изысканными блюдами, прекрасным вином и душевными тостами. Грузинский дом Дадиани вмещает банкеты до 70 человек в зале, в котором создана атмосфера солнечного и вечно зелёного тбилисского дворика.
Новый год пройдет в лучших традициях: гости совершат путешествие в Грузию и на одну ночь попадут на торжество к гостеприимной грузинской семье.
Праздничное настроение зададут ведущий, грузинские танцы, конкурсы подарки от ресторана
Шеф-повар Нана накроет щедрый стол, который будет ломиться от угощений — как и положено в Грузии.
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения 21,27,28 декабря Открыто бронирование «под закрытие»
Сулугуни — ресторан авторской грузинской кухни в Казани. Здесь царит атмосфера светлого грузинского дома с множеством живых растений и глиняных изделий. Глиняные горшки в форме квеври, картины грузинских художников, ковер и карта Грузии из глины — все это было привезено из Грузии.
Для событий есть 3 зала: — «Супра» — отдельный зал с камином и большим общим столом для банкетов и застолий — «Казбеги» с ковром и тремя вершинами гор — «Имеретия» с большим количеством живых растений
Живая музыка и развлечения
Меню с грузинским шармом
Подарки и розыгрыши
«Мы искали партнёра, который сможет разработать для нас функциональный и безопасный сайт, и ProKazan оправдала все ожидания. Сайт получился удобным для пациентов — понятная структура, возможность записаться на приём и доступ к важной информации. Особенно ценим интеграцию с нашей внутренней системой учёта пациентов. Отличная работа, которая помогает нам лучше обслуживать наших пациентов!»
Медицинский центр «Мир»
Даты проведения Открыто бронирование «под закрытие»
Ресторан «Дача» молодой стильный ресторан с банкетным залом на 64 персоны. Открылся в 2023 году. В этом здании располагается такой же молодой отель на 28 номеров. Кухня европейская. Наш шефповар вносит свои фишки в блюда, чтобы было по дачному вкусно. Большая бесплатная парковка. Скидка на обеды в будни 12−14 20 процентов
Зал оснащён современным оборудованием, включая проектор и экран. Пространства достаточно для того, чтобы устроить танцы и провести захватывающие шоу-программы.
Персонал исполняет национальные танцы, а по вечерам наступает чача-тайм — время угощаться популярным напитком
Вай, генацвале! Новогодние корпоративы с грузинским размахом в шумном доме Марико!
13−14 декабря и с 20 по 30 декабря приглашаем большие и маленькие компании на незабываемый праздник! Вас ждет яркая развлекательная программа, жаркие танцы, вкусные грузинские угощения от шефа и классная новогодняя атмосфера.
«Каспийка» — это рыбные рестораны с демократичными ценами и приморской атмосферой в Казани. В меню более 30 видов рыбы, морепродуктов и моллюсков, устрицы, рыба собственного посола, просекко на кранах и многое другое.
Главной особенностью является наша рыбная лавка! Вы сможете самостоятельно выбрать свежую рыбу или морепродукты с нашей настоящей лодки, а мы приготовим их для вас.