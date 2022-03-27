В Испании задержали мошенницу из России, которая присвоила 1,4 миллиона евро

Полиция Испании арестовала женщину, которую разыскивают власти России по подозрению в мошенничестве на 1,4 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Как сообщает агентство, 57-летнюю женщину поймали в одном из отеле города Бенидорм. На арест россиянки был выдан европейский ордер с последующей экстрадицией в Россию. Также сообщается, что за преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как стало ясно, в 2011 году она в качестве индивидуального предпринимателя заключила агентский договор со страховой компанией в России. В обязанности ее входило страхование физических и юридических лиц за последующее вознаграждение.

За три года она заключила 42 тысячи контрактов на сумму 1,4 миллиона евро, с которых должна была получить 160 тысяч евро. Однако, страховая компания денег не получила, женщина сбежала за границу в 2020 году.