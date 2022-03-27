На трассе М7 в Татарстане в страшном ДТП погибла женщина

Накануне, на трассе М7 в Татарстане грузовик сбил женщину, об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ.

ДТП произошло вечером, 26 марта, на 856-м километре трассы М7 в Пестречинском районе республики. За рулем большегруза был 24-летний житель Набережных Челнов. Пострадавшей стала 50-летняя женщина, спасти которую не удалось, она скончалась от полученных травм на месте.

Сейчас организована проверка всех обстоятельство происшествия. На место ДТП выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин.