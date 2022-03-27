Минземимущество Татарстана выставило на торги три LADA и BMW X5 за 1 миллион рублей

Минземимущество РТ выставило на торги пять автомобилей, а именно три LADA 4×4, «ГАЗ-3105» и BMW X5. Информация размещена на сайте ведомства, пишет Татар-информ.

Самым дорогой выставочной машиной стал последний кроссовер BMW X5 xdrive50i 2010 года, который оценивается в 1 024 149 рублей.

"На автомобиле имеются сколы и трещины на лобовом стекле, а также отсутствуют АКБ, задняя салонная полка багажного отделения, комплект передних и задних брызговиков", - написано в документе к машине.

В ведомстве помимо этого сообщили, что пробег транспортного средства составляет 117 368 км.

Каждая LADA 4×4 2013 года выпуска оценивается в 112 968 рублей. А вот «ГАЗ-3105» министерство выставило на аукцион за 44,5 тысячи рублей.

Аукцион начнется 18 мая, заявку на участие необходимо послать до 13 мая. Подробности на сайте.