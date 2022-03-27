Решил поиграть со спичками: семилетний мальчик оказался в плену огня

Вчера, 26 марта, произошел инцидент с семилетним ребенком в Красноярском крае, по факту которого проводится проверка следственного комитета. Мальчик поджег в кладовке вещи, из-за чего получил 98% ожогов тела. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Пр предварительным данным, мальчик находился в гостях у бабушки и дедушки. Незаметно взял спички и заперся в кладовке и поджег находившиеся там вещи. Однако огонь распространился. Увидев дым из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука. Мальчик с 98% ожогов кожного покрова тела доставлен в КГБУЗ "Назаровская районная больница". В настоящий момент ребенку оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.