100% смогут выиграть: Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в лотерее в апреле

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что игровая финансовая удача в апреле 2022 года повернется лицом к двум представителям зодиакального круга. Только эти двое могут рассчитывать на выигрыш в лотереях.

Рак

Ракам удача улыбнется со второй декады апреля. Начиная с 10 числа, можно смело покупать лотерейный билетик. С большой вероятностью представители знака смогут сорвать большой куш.

Особенно, считает астролог, повезет тем, кто попробует испытать удачу в жилищных лотереях.

Стрелец

Стрельцам стоит попытать удачи в лотереях с 15-го апреля. Вторая половина месяца будет весьма удачной для получения выигрыша. Не обязательно, что он будет крупным, но приятно будет все равно.

Особенно знаку повезет в моментальных розыгрышах.