В Обнинске роженица пережила шок, когда почитала выписку, которую ей выдали в роддоме № 8. Согласно документу, у нее родился мертвый ребенок. Но на самом деле женщина успешно выписалась из медицинского учреждения с совершенно здоровым и живым малышом.

"Вы вообще куда смотрите? Вы что пишете? Мой ребёнок, слава богу, родился живым и здоровым! Полнейшее отсутствие ответственности даже в документах",— возмутилась мать в соцсетях.

По результатам проверки обещают принять меры прокурорского реагирования.