Минувшей ночью в Татарстане двое мужчин на снегоходе сорвались с обрыва и упали на лед реки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Все случилось около 5 часов утра. Приятели катались на снегоходе недалеко от Старого Гришкино и сорвались вниз. Один из мужчин погиб на месте

До приезда спасателей 26-летний молодой человек вытащил погибшего 30-летнего товарища из-под снегохода и оттащил тело к берегу. Прибывшие пожарные с помощью жесткого щита и веревки подняли тело мужчины на берег и транспортировали его 250 метров из труднодоступного места, а после передали полицейским.