В полицию Марьино пришел мужчина, который заявил, что его жестоко избили во время собеседования при устройстве на работу. Все случило на юго-востоке Москвы, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Гражданин сообщил в полицию, что он пришел на собеседование для устройства на работу по адресу: ул. Братиславская, д. 6. В результате произошел конфликт, в ходе которого ему нанесли телесные повреждения", - пояснил собеседник агентства.

Пока не установлено, чем соискатель так разозлил потенциального работодателя.

Дальнейшая информация уточняется.