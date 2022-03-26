Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров объяснил, почему растут цены на некоторые продукты.

По словам главы Минсельхоза РТ, ситуация в условиях санкционного давления достаточно напряженная. Почти все виды упаковки для товаров и сырье завозились из других стран. Почти на все виды продукции выросла себестоимость.

Сейчас Татарстан активно ищет возможности импортозамещения и новые пути поставок.