Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил вероятность повторения в стране дефолта 1998 года. Такое, считает Медведев, уже невозможно, и подобный дефолт вряд ли повторится, ведь в далеком 1998 году государство было менее защищено, чем сейчас. Об этом Медведев сообщил в интервью RT и РИА "Новости".

"В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено", — отметил Медведев.

Медведев напомнил, что в 1998 году все сопротивлялись международному финансовому кризису, который был связан с "возникновением финансового пузыря на территории США", тем не менее мировую и российскую экономику удалось вытащить довольно быстро.

Сейчас, считает Медведев, идет экономическая война, и западные страны ведут ее без правил.

"Это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны России", — добавил Медведев.