Они смогут все: Глоба назвал два знака Зодиака, которые в апреле смогут исполнить свою мечту

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба в ежемесячном прогнозе на апрель 2022 года отметил два знака Зодиака, которые вне сомнений смогут исполнить свои заветные мечты. Для них наступает период душевного равновесия, когда Вселенная будет чутко отзываться на желания, если они формулированы четко и точно.

Если же человек сам не знает, чем хочет, то стоит поторопиться с формулировкой, если он относится к одному из этих двух знаков.

Близнецы

Близнецам Вселенная даст многое в апреле. Наибольшую вероятность исполниться имеют желания, связанные с личными отношениями, семьей, детьми. Также стоит помечтать о финансовом благополучии. Загадайте, каким путем вы хотите получить нужную вам сумму денег, продумайте все до мелочей, желание должно исполниться.

Скорпион

Для Скорпионов наступает время свершения. С первых чисел апреля они обратят внимание, что трудности разрешаются сами собой, а проблемы, которые ранее требовали кропотливой работы, уходят сами. Это - только начало, говорит Глоба. Главное - еще впереди. Не бойтесь мечтать о новой квартире или автомобиле, о новой работе, путешествиях, о счастье в личной сфере - Вселенная готова выполнить ваши желания, если они точно сформулированы.