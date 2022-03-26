В Управление МВД по Калуге поступили десятки сообщений от очевидцев страшного зрелища: на подоконнике открытого окна многоэтажного дома стоят малолетние дети. Все случилось в доме на площади Мира.

На место выехали полицейские, которые установили, что троих детей мать оставила дома одних, и они развлекались как умели, в том числе открыли окно и встали на подоконник подышать свежим воздухом.

Сотрудники полиции смогли найти мать детей. По факту оставления детей в опасности проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.