Маленький житель Мариуполя по имени Дима видел, как погибли его родители. Все случилось у него на глазах, когда мальчик и его мать и отец прятались в подвале дома во время обстрела города ВСУ.

По данным ФАН, ребенок каким-то чудом смог выбраться из разрушенного подвала. Российские военные доставили его в медицинское учреждение, здоровью мальчика ничего не угрожает.

Заведующая инфекционным отделением Наталья Шавко рассказала, что мальчика госпитализировали с многочисленными порезами от осколков. Диму удалось доставить в медицинское учреждение в Донецке только через две недели после трагедии, передает Telegram-канал Shot.

"Он видел отца — отец стонал. А мать он не видел", — рассказала Шавко.

Медики надеются, что в скором времени за мальчиком приедет бабушка.

На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима.