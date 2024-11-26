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За самовольную замену газового счетчика челнинка получила максимальный штраф

В Жилинспекции сообщили, что женщина подвергла ...

pixabay

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Владелица одного дома на ул. Портовой в Челнах получила штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что она самостоятельно поменяла газовый счетчик. Об этом рассказали в Жилищной инспекции Республики Татарстан.

Замена спецоборудования была зафиксирована актом компании «Челныгаз», отметили в инспекции. Из-за того, что из-за местной жительнице случилась утечка газа, штраф она получила в максимальном размере.

В Жилинспекции сообщили, что женщина подвергла опасности людей.

Ранее мы писали о том, что в Казани было направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

Известно, что уголовное дело будут рассматривать в суде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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