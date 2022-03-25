В Набережных Челнах обнаружено тело 16-летней школьницы. Все случилось в квартире, где проживала девушка с родителями, в 37-м комплексе автограда.

Первыми дочь обнаружили ее родители. Они до сих пор в состоянии шока и даже показания давать пока не могут, сообщают "Челнинские известия".

Все, кто знал школьницу, пребывают в полном недоумении: она всегда хорошо училась, семья была на хорошем счету, никогда никаких проблем с законом и правопорядком ни у кого из домочадцев не было. Поведение девушки не вызывало подозрений у родителей, учителей и друзей: она не поддерживала какие-либо субкультуры, не страдала депрессией.

Предварительно следствие склоняется к версии суицида. Прощальной записки девушка не оставила, причины, подтолкнувшие ее к гибели, пока неизвестны.