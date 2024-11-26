В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн

В региональной столице Татарстана будут судить 8 людей по части 4 статье 159 Уголовного кодекса России. Об этом рассказал исполняющий обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

Предварительно, фигуранты и неустановленные работники организаций «Бастион», «Меридиан» и «Империал» под предлогом оказания юр. услуг похитили почти 7 миллионов рублей у 194 человек. Мошенники подписывали акты выполненных работ с сентября 2018 по июнь 2022 года, однако сами ничего не делали.

Дело будут рассматривать в суде. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что адвокату из Казани предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента. Об этом рассказали правоохранители. В настоящее время идет следствие.