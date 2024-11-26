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Жительница Татарстана, сбившая 3 подростков, получила 3 года колонии

К несчастью, дети умели на месте

pixabay

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В Мензелинске Республики Татарстан был оглашен приговор 36-летней Зиле Хусаеновой, которая несколько месяцев назад сбила 3 несовершеннолетних жителей. Стало известно, что женщина, которая стала виновником жуткого смертельного дорожного происшествия, получила 3 года колонии-поселения.

Напомним, все случилось между населенными пунктами Верхний и Подгорный Такермен еще в конце апреля текущего года. Тогда под автомобиль попали подростки 2011, 2014 и 2015 года рождения. При этом местная жительница сама является многодетной матерью - у неё есть 3 детей.

К несчастью, дети умели на месте.

Суд признал автоледи виновной по части 5 статье 264 Уголовного кодекса России и назначил ей наказание - 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил ее права управлять транспортом на 2 года.

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