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В Казани закрыли школу-интернат №4 из-за случая кори

В школах и детсадах в настоящее время усилены у...

Екатерина Елисеева

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В школе-интернате номер 4 в Казани диагностирован случай кори. По этой причине, учреждение было закрыто на карантин. Об этом рассказали в Минобре Республики Татарстан.

Помимо этого, по информации ведомсьва с 1 сентября 17 455 юных жителей не прошли контроль фильтра. Сейчас в регионе закрыто на карантин 20 классов из-за острой респираторной вирусной инфекции и гриппа. Кроме того, в лицее «Алгоритм», который находится в д. Куюки 1 класс тоже переведен на "дистант" из-за болезни детей.

В школах и детсадах в настоящее время усилены утренние фильтры. Все дети и сотрудники проходят медосмотр перед началом нового дня в учреждении.

Ранее мы писали о том, что в Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн рублей. Мошенники подписывали акты выполненных работ с сентября 2018 по июнь 2022 года. Дело будут рассматривать в суде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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