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Содержание 5 районов Казани обойдется в миллиарды рублей

Подрядные организации должны будут поддерживать...

pixabay

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В 5 районах региональной столицы Татарстана содержание проезжих частей, объектов обустройства и зеленых территорий на протяжении 5 месяцев следующего года обойдется более чем в 1 млрд рублей. Тендеры уже появились на портале государственных закупок.

Выяснилось, что на Кировский и Московский районы могут выделить более 390 миллионов рублей, на Советский — больше 430 миллионов рублей, а на Авиастроительный и Ново-Савиновский — порядка 322 миллионов рублей.

Подрядные организации должны будут поддерживать дороги, тротуары, остановки и многое другое в нормативном состоянии.

Заявки организации могут подать до 11 декабря, победителей объявят 13 декабря. Финансирование пойдет из городского бюджета.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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