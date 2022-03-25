В Татарстане достаточно запасов продовольствия, склады наполнены на пару месяцев вперед, в магазинах следят за наличием суточного запаса продукции высокого спроса и первой необходимости. Но кое-что во всей этой истории с сахаром и другими продуктами смущает, а именно - поведение пенсионеров.

"Сейчас работа "антимонополии" (Федеральной антимонопольной службы, ФАС - прим. ред.) и МВД особенно активна, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и спекулянтство: мы предполагаем, что сахар бабушки скупают не себе, а по просьбе спекулянтов", – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По словам министра, в республике нет проблем с семенами, удобрениями, техникой. То, что было импортным, будут закупать у Беларуси, в Петербурге.