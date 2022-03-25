Сегодня, 25 марта, в Вахитовском суде Казани стартовал процесс над уже бывшими сотрудниками "Метроэлектротранса", которые решили использовать подстанцию метро для майнинга криптовалюты.

Бывший главный инженер Алексей Смирнов и действующий глава службы энергетического хозяйства Антон Шкабердин вину не отрицают, сообщает "Реальное время".

Следователи считают, что руководители грубо злоупотребляли своими должностными полномочиями в период с марта по май 2021 года. Они приобрели для криптовалютной фермы 25 единиц оборудования, установили его на подстанции № 7 МУП "Метроэлектротранс" и активно использовали ее мощности ради своего обогащения.

Идею создать такую ферму, по мнению прокуратуры, Шкабердину подсказал товарищ из Набережных Челнов. Он же помог за 450 тысяч рублей купить нужное оборудование.

Майнинговое оборудование установили на подстанции на площади Тысячелетия в Казани.

25 мая 2021 года на незаконную криптоферму в подземку пришли сотрудники ФСБ

Много ли намайнили фигуранты — силовики ранее не сообщали. Ущерб МУП от несанкционированного подключения и потребления электричества оценен в 560 тысяч рублей.