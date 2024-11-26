Татарстанским студентам рассказали об основах предпринимательства
В коллаборации с Центром «Мой бизнес» Сбер в Татарстане продолжает открытые диалоги студентов с успешными предпринимателями республики. Осенние встречи в рамках проекта «Уроки бизнеса со Сбером» состоялась на площадках Казанского инновационного университета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Университета управления «ТИСБИ».
Героями встреч со студентами стали известные казанские бизнесмены, которые рассказали ребятам свои истории успеха. Говорили также об ошибках в бизнесе, а также современных правилах предпринимательства, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь желаемого результата.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер тесно сотрудничает с ключевыми высшими и средними специальными учебными заведениями Татарстана. Наши эксперты реализует образовательные мероприятия по цифровой и финансовой грамотности, кибербезопасности, а также развивают в студентах компетенции и навыки будущего. До конца года подобные уроки пройдут еще в четырех вузах республики».
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