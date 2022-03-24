Сергей Нейдеров (Нейдер), которого следствие считает "положенцем" по Татарстану, выступил в суде с последним словом. Он обвиняется в занятии высшего положения в криминальной иерархии и в незаконном хранении оружия.

Сам Нейдер с обвинениями по первой статье не согласен, в последнем слове он говорил именно об этом, хотя хранение оружия признает:

"Все это надуманно, все это слухи, все это треп. Сгустили где-то краски. Я не знаю некоторых моментов, откуда они появились, как они всплыли… В каких-то моментах я вообще не присутствовал... По 210-й (статья УК о занятии высшего положения в преступной иерархии - прим. ред.) я не вижу, что участвовал в каких-то моментах. Мне и сказать больше нечего. Все на этом", — сказал Нейдер.

25 марта, в предстоящую пятницу, Нейдерову будет оглашен приговор. Прокуратура запросила для него 12,5 лет лишения свободы.