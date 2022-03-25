В Иркутске мужчина выбросил с балкона трехмесячного маленького щенка. По факту гибели животного возбудили уголовное дело по статье УК о жестоком обращении с животными.

Свидетельницей поступка мужчина стала соседка, именно она и вызвала полицию. Стражи порядка нашли под окнами на тротуаре щенка мертвым. 43-летний местный житель, безработный мужчина пояснил, что выбросил животное с балкона потому, что тот лаял и просился на улицу. А ему было некогда вести животное гулять, ведь он был очень сильно занят ссорой с собственной женой.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.