Сегодня, 24 марта, в одном из домов в деревне в Мещовском районе Калужской области были найдена тела двух мужчин с рублеными ранами. По "горячим" следам следствие задержало 35-летнего подозреваемого в расправе.

В региональном Следкоме пояснили, что убийство случилось несколько дней назад. Подозреваемый пришел в дом знакомого, чтобы выяснить обстоятельства недавно произошедшего между ними конфликта. Разговор не задался, и гость несколько раз ударил 51-летнего хозяина дома по голове топором. Потом осмотрелся, увидел спящего 45-летнего мужчину, общего знакомого. И решил его не будить. Зарубил спящим, чтобы не оставлять свидетелей.

По делу назначены необходимые экспертизы, в том числе генетические.

Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.