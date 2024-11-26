Новости России
· 16+ · Служба новостей

Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

T2, российский оператор мобильной связи, отчита...

Фото: пресс-служба Т2

Подписаться в Telegram

T2, российский оператор мобильной связи, отчитался за технические работы за девять месяцев 2024 года. В эфир было выведено более 25 тысяч базовых станций – это на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество оборудования было установлено в спальных районах городов, что значительно улучшило показатели по скоростям и покрытию LTE Т2 в регионах присутствия. Всего в 2024 году связь Т2 стала доступна еще для 777 тысяч человек – показатель покрытия населения сетью достиг 98,73%.

В январе-сентябре оператор установил и вывел в эфир более 25 тысяч новых базовых станций по стране, в то время как за девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 8 тысяч. В основном работы включали в себя емкостное расширение сети и агрегацию частот. Наибольшее количество элементов телеком-оборудования было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь». При этом в Москве и Московской области оператор продолжает лидировать по темпам строительства на рынке.

В 2024 году технический департамент оператора сконцентрировался на улучшении связи в спальных районах – 23% от общего количества новых сайтов, на реализации программы устранения цифрового неравенства – 10% сайтов и на макрорегиональном развитии – 19%. Помимо этого, оператор активно оснащает связью автотрассы федерального значения и до конца года планирует реализовать еще несколько проектов по улучшению сети.

Компания также провела замеры по скоростям и проанализировала увеличение площади покрытия сети Т2 в регионах присутствия. Благодаря проведенным в 2024 году работам скорость интернета в крупных городах выросла на 20-40%, а показатель покрытия населения связью увеличился до 98,73%.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
«В 2024 году мы смогли урегулировать сложности со строительством инфраструктуры и восстановить прежние темпы работы в макрорегионах. Мы продолжаем делать упор на расширение покрытия сети и улучшение качества услуг. Технический департамент выполняет комплексную работу в различных по величине городах: проводит связь в малые населенные пункты и активно реализует проекты в крупных городах. Также за девять месяцев для подготовки к запуску VoLTE в регионах мы провели масштабные работы по совершенствованию центров коммутации по всей стране. Благодаря всестороннему подходу нам удается держать высокую планку по NPS и восприятию качества связи среди клиентов».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Важное в РТ

день назад

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

услуга вывода плесени москва

Новости Татарстана

день назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости России

3 дня назад

ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на “черную пятницу”

помощь в продаже автомобиля в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани задержаны 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Новости Казани

8 часов назад

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Татарстана

30 минут назад

На благотворительном аукционе в честь матча «Нефтехимика» собрали 1,3 млн рублей

Важное в РТ

22 часа назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

Новости Татарстана

40 минут назад

Бастрыкин попросил доклад после отравления 3 человек в татарстанском кафе

Новости Казани

3 часа назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину
Здание театра имени Камала хотят использовать н...
Новости Казани
час назад

Здание театра имени Камала хотят использовать не только для спектаклей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Тукаевском суде задержали мужчину с травматом

Новости Татарстана

4 часа назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник

Новости Казани

4 часа назад

27 ноября в домах Казани вода может приобрести зеленый цвет
Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оцени...
Лонгриды
6 дней назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов