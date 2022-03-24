На Урале мужчина выиграл суд у колонии № 54, в которой потерял руку. Михаил Афанасьев доказал, что его заставляли работать на станке без необходимой защиты, в результате чего за два дня до освобождения его затянуло в станок.

29-летний мужчина до сих пор не получил компенсации, несмотря на решение суда.

Мужчина говорит, что в колонии никто технике безопасности не обучает. Да и на саму безопасность заключенных на всем наплевать.

"Рука соскользнула и попала между двумя валами. Меня тут же затянуло по самое сердце. Сознание я не потерял", - рассказывает Михаил.

Как сообщает E1.RU, покалеченного мужчину срочно повезли на скорой в местную больницу, где ему ампутировали руку по плечо.

Всего Михаил перенес больше пяти операций. Он получил инвалидность второй группы. но присужденные судом 2 миллиона компенсации он пока так и не получил.