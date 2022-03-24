На Камчатке высокопоставленный сотрудник ГИБДД попытался подкупить судебного пристава, на гаишника завели уголовное дело.

Как сообщает ИА "Кам24", 40-летний сотрудник отделения ГИБДД, занимавший одну из руководящих должностей, дал приставу 80 тысяч рублей. Так инспектор попытался купить возможность снятия запрета на регистрационные действия с автомобилем, поскольку эту машину гаишник намеревался зарегистрировать на свое имя.

На взятке гаишника и поймали сотрудники ФСБ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.